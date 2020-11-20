شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاستشعار عن بُعد» يشارك في ورشة عمل على هامش قمة مصر لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد زهران، رئيس هيئة الاستشعار عن بُعد، أهمية ريادة الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة مع تطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، داعيًا إلى مساعدة الشباب في تحويل الفكرة إلى تطبيق، ما يدعم الاقتصاد بشكل مباشر.

وقال «زهران»، خلال ورشة العمل «دور الاستشعار عن بُعد والتحول الرقمي في بناء الأجيال من أجل المستقبل»، التي عُقدت بأسوان على هامش قمة مصر لريادة الأعمال، إن الاستشعار عن بُعد هو عبارة عن مجموعة صور بالأقمار الصناعية لأماكن معينة على سطح الأرض تستقبلها محطات استقبال الأقمار الصناعية، ويتم تحليلها للاستفادة منها في التنمية المستدامة، سواء في المجال الاقتصادي والزراعي والثروات المعدنية والحفاظ على البيئة وكذلك القطاع الأمني.

وأضاف أن الهيئة تقوم بعمل دراسات استثمارية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق التحول الرقمي في تنمية المحافظات المصرية وخلق فرص لمجتمعات عمرانية جديدة والحفاظ على موارد الدولة، ما يساعد على التصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وحسن الاستفادة من الموارد المائية وتطوير البحيرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.