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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرّف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة في نهاية «جمعة الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صورًا لانتشار معداتها لسحب تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، بنهاية اليوم الجمعة.
ويتابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، أعمال سحب مياه الأمطار بالإسكندرية، حيث تكثف الشركة أعمالها منذ أمس الأول، منذ إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية دخول البلاد في موجة من الطقس السيئ.
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