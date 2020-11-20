شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور «العمد» وكبار العائلات.. لقاء جماهيرى لوضع آلية لتجميل الطرق في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدا االمهندس علاء حسنى وناصر عبداللطيف نائبى رئيس مدينة شبين القناطر لقاءا جماهيريا بمقر الوحده المحليه بقرية منشاة الكرام حضره نجلاء عدوان رئيس الوحدة المحلية وعمدة القرية وكذا عمدة قرية الكردود ولفيف من كبار العائلات في المنطقه لوضع اليه لتجميل مصرف منية شبين ومداخل القرى في اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد المحمدى رئيس المدينه برفع مستوى النظافة بكافة الطرق وتجميلها بالتنسيق مع المشاركه المجتمعيه واكد بيان صادر من الوحده المحليه لمركز ومدينة شبين ان الحاضرين من المواطنين والمسؤلين التنفيذيين ابدوا استعدادهم في المشاركة لتجميل الطرق وتعهدوا جميعا بتوفير كافة الخامات اللازمة للتجميل وعمل الارصفة الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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