شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفى إصابته بكورونا.. ويؤكد: العمل مستمر ولو كره الكارهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة لمروجى الشائعات، قائلاً: "حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الإشاعات.. الحمد لله لست مصابا بكورونا.. وكنت فى احتفالية تحيا مصر بالأمس.. والعمل مستمر ولو كره الكارهون.. والله المعين".

جاء ذلك فى تدوينة للدكتور طارق شوقى عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والذى ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.