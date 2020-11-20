شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: مستعدون لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا كانت بداية من شهر يونيو الماضى، مشيرا إلى أن مصر حاليا على أتم استعداد لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وتابع عوف، خلال مداخلة عبر خاصية زووم في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، أن مخزون الدواء في مصر حاليا يكفى من مدة تسعة أشهر إلى عام، مشيرا إلى أنه من الأدوية التى تستخدم لمواجهة فيروس كورونا هى الأدوية الخاصة بالسيولة، وكذلك الكورتيزون، بالإضافة إلى بعض المضادات الحيوية، مؤكدا أن تخزين المواطنين لبعض أنواع الدواء هو الذى يؤدى الى ارتفاع سعره واختفائه من الأسواق.

وواصل عوف أنه لا بد من إعادة الدارسات والأبحاث والتجارب، مشيرا إلى أنه توجد فى مصر معظم الأدوية الأساسية لمواجهة فيروس كورونا، وموجود المضادات الحيوية التي تعمل على علاج مضاعفات الفيروس.