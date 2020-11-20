شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: تجمع مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة لم يستمر سوى ساعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه كانت هناك اليوم نقطتان فقط فى منطقة القاهرة الجديدة تمركزت بهما مياه الأمطار، وهذا التجمع استمر لمدة ساعة واحدة فقط، مشيرا إلى أنه تمت إزالة آثار تلك التجمعات حاليا، وأن مياه الأمطار يتم تصريفها في محطات مياه الصرف الصحى القاهرة الجديدة بها حوالى سبعة عشر محطة تقوم بالرفع على محطة المعالجة الرئيسية منذ بداية عام 2018 ومع زيادة نسبة الأمطار.

وتابع طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أننا مع رؤية ازدياد سقوط الأمطار قمنا بالعمل لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار، حيث وضعنا حلّين، الأول وهو التقليدي هو توسيع شبكات الصرف وتركيب بالوعات لتصريف مياه الأمطار، والحل التقليدى المتقدم وهو ازدواج للخطوط وسيتم الانتهاء منه بالكامل خلال شهر.