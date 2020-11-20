شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع العاصمة .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين ، مطالبا جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة ، بالتواجد فى الشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار. وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين عن أماكن تجمع المياه ورفعها على الفور، وفى مقدمتها تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع كوبري السيدة عائشة وشارع الفسطاط ، وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي ونفق الزهراء بحي مصر القديمة ، ومن أمام نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن أمام المحكمة الدستورية بحي دار السلام ، كما تم رفع تراكمات المياه من أمام المنصة بحي غرب مدينة نصر ، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر ، ومطلع ومنزل كوبرى المطار ونفق السلام .

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