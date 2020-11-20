حالة الطقس .. الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء DMC" تقديم الإعلامى رامى رضوان، إن الأمطار كانت غزيرة على السواحل الشمالية بداية من الساعات الأولى منذ صباح اليوم وامتدت إلى بورسعيد والإسماعيلية، وكذلك امتدت إلى القاهرة، لافتا إلى أن اليوم ذروة حالة الطقس السيئ، وفى الغد ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وبداية من يوم الأحد ستستقر حالة الطقس، وستكون فرص الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة حتى نهاية الأسبوع .