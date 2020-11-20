شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس .. الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء DMC" تقديم الإعلامى رامى رضوان، إن الأمطار كانت غزيرة على السواحل الشمالية بداية من الساعات الأولى منذ صباح اليوم وامتدت إلى بورسعيد والإسماعيلية، وكذلك امتدت إلى القاهرة، لافتا إلى أن اليوم ذروة حالة الطقس السيئ، وفى الغد ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وبداية من يوم الأحد ستستقر حالة الطقس، وستكون فرص الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة حتى نهاية الأسبوع .
كانت قد كشفت مصادر حكومية لـ"الخليج 365" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتابع مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والمحافظين، مستجدات الاوضاع فى المحافظات التى تشهد طقس سئ والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة وسحب أى تجمعات لمياه الأمطار .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع فيه غرفة العمليات المركزية بالحكومة لحظة بلحظة الوضع في المحافظات التى تشهد أمطار غزيرة وطقس سيئ.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخري.
كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
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