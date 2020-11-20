شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: توافر لقاحات للحماية من كورونا يحتاج لفترة طويلة من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن معرفة مدى تأثير اللقاحات على فيروس كورونا ومدة المناعة التى سيمنحها اللقاح للشخص المعرض للإصابة سيحتاج إلى المزيد من التجارب والوقت، مشيرا إلى أن حتى الآن لا يوجد أى شىء معلن تم نشره فى مجلة علمية عن نتائج التجارب السريرية الإكلينيكية، مضيفا: "محتاجين نشوف النتائج ونعرف مدى كفاءة التطعيم وهيتيح مناعة مدتها إيه، وتوافر لقاحات للحماية من فيروس كورونا سيحتاج إلى فترة طويلة من التجارب".

وأضاف فى مداخلة مع الإعلامى أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نتابع كافة التجارب التى تتم على اللقاحات المختلفة حول العالم، وأى لقاح فى العالم لأى مرض، لابد أن تأتى موافقة من الجهات العلمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وفى الغالب يكون تركيبها واحد ثم تقوم شركات الأدوية بإنتاجها، ونتواصل مع كافة المؤسسات العلمية لتوفير حصة من اللقاحات حال التوصل إليها وإنتاجها، بالإضافة للحصول على كميات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك".

وتابع: "الكميات التى سوف تتاح للعالم كله، تم وضع أولويات لها، وأهمها العاملين فى القطاع الطبى لأنهم مختلطين بالمرضى بشكل مباشر، ولأنهم أكثر عرضة للإصابة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب والصدر والسكر وغيرهم، وحتى يتم تطعيم جميع الناس قد يتطلب ذلك أن ننتظر حتى الشتاء المقبل".