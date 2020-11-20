شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا ، لأن كفاءة الرئة تتأثر وتقل بالتدخين ، موضحا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة dmc، أن اللقاح ضد كورونا مهم جدا ، وحتى يصل إلينا لابد أن نلتزم الكمامة وإجراءات الوقاية .
وقال تاج الدين ، أن نسب الشفاء المعلن عنها بعد العلاج باللقاح ، لا تعنى منع الإصابة بالفيروس ، مضيفا أنه لابد من الموافقة النهائية للتحالف العالمى للقاحات ومنظمة الصحة العالمية على اللقاحات ضد فيروس كورونا، مضيفا أن الدراسات تأخذ وقتا طويلا حتى تظهر نتيجة للقاح وأثاره الجانبية وفاعليته.
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