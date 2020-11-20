دعم نقدي ومعاش.. 3 فئات مستبعدة من منحة الـ500 جنيه بالتزامن مع إعلان الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استبعاد فئات من منحة الـ500 جنيه التي قررتها الدولة حتى نهاية العام الجاري.

وقالت السعيد في تصريحات لها، إن الفئات المستبعدة تتمثل في: (الأسماء المكررة - من لا تنطبق عليهم الشروط - من يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة).

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين؛ تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.​

من ناحيته، كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، أن الحكومة سترسل رسالة للمستحقين بموعد ومكان الصرف على أرقام الهاتف المحمول المسجل في البيانات قبلها بيومين لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، تتمثل أولا في (المتضررون) بالفعل من فيروس كورونا المستجد نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، ولا يحصلون على معاش.

وكانت وزارة القوى العاملة، حذرت من بعض أساليب النصب التي يدبرها بعض الأشخاص بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، فضلاً عن الأخبار المغلوطة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات وأساليب النصب، وأي بيانات تنشر على الصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، مشيرةً إلى أن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

وكانت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام، بدءا من يوم 10 وحتى 15 أكتوبر الماضي، باب تسجيل البيانات، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.

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