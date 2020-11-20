​مياه الشرب والأجهزة الكهربائية.. 7 إرشادات عاجلة من الجيزة للمواطنين بشأن أمطار السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



ناشدت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تشير حالة الطقس إلى أن أن القاهرة الكبرى ستشهد أمطارًا متوسطة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار متابعة محافظة الحيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة، وحرصًا من المحافظة على سلامة المواطنين.

ودعت المحافظة، المواطنين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الآتية:

1- التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة.

2- في حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار، مع تأكيد عدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

3- في حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادي أية أخطار أو حرائق.

4- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

5- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

6- تخزين كميات من المياه إضافية تحسبًا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أية حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: "35863004، 35855722، 35869193، 35869371 أو الخط الساخن 114".