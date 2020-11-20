محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، توزيع 140 طن شعير مجانًا، على مزارعي مطروح للاستفادة من مياه الأمطار في مناطق الزراعات المطرية.
وقال القصير، في بيان له الجمعة، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية محافظة مطروح، وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية في مطروح.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 140 طن تقاوي شعير مجانًا على مزارعي مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.