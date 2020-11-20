توزيع 140 طن تقاوي شعير مجانًا على مزارعي مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، توزيع 140 طن شعير مجانًا، على مزارعي مطروح للاستفادة من مياه الأمطار في مناطق الزراعات المطرية.

وقال القصير، في بيان له الجمعة، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية محافظة مطروح، وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية في مطروح.