افتتاح بئر عميقة بأراضي المنتفعين بمشروع الـ1.5 مليون فدان في سيوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، اليوم الجمعة، واحة سيوة.

ورافق عبدالوهاب، اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من قيادات وعملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد، والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان.

وشهد عبدالوهاب، تسليم مرحلة ثانية من أراضي الريف المصري الجديد بواحة سيوة إلى المنتفعين بها، بإجمالي مساحة 7800 فدان.

وافتتح رئيس شركة الريف المصري، بئرٍ عميقة بأراضي شركة كنوز، إحدى عملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد والمنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة أبوشروف سيوة. وتم تنفيذ البئر خلال ستة أسابيع بعمق 1050 مترًا، وهي تصرف 500 م3/س، وبدرجة ملوحة 200 جزء فى المليون، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

فى السياق ذاته ، تفقد عبدالوهاب والوفد المرافق أرض شركة الأشراف بمنطقة أبوشروف، أحد عملاء شركة الريف المصري الجديد، والتي تبلغ مساحتها 2500 فدان، وتم الاطلاع على تجربة الشركة في الاعتماد على استخدامات أنظمة الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية فى مختلف مناحى الاستزراع والاستصلاح.