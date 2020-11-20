الكنيسة تحيي ذكرى وفاة القديسة "حنة" والدة السيدة العذراء وجدة المسيح.. تعرف على قصتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد وفاة القديسة حنة والدة السيدة العذراء مريم وجدة السيد المسيح، وهي المعروفة في القرآن الكريم باسم (امرأة عمران).

ووفقًا للسنكسار (كتاب سيّر الشهداء والقديسين في المسيحية)، فإن القديسة حنة، هي والدة السيدة العذراء مريم أم المسيح، وكانت هذه الصدِّيقة ابنة لماثان بن لاوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مريم من سبط يهوذا.

وكان لماثان والدها ثلاث بنات: الأولى مريم باسم والدتها وهي أم سالومي القابلة، والثانية صوفية أم أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان، والثالثة هي حنة زوجة يواقيم – المعروف بـ"عمران" في الإسلام- من سبط يهوذا ووالدة السيدة العذراء مريم وبذلك تكون السيدة البتول وسالومي وأليصابات بنات خالات.

وبحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، 11 من شهر هاتور لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بحسب الاعتقاد المسيحي، بتذكار وفاة حنة والدة السيدة العذراء مريم وجدة السيد المسيح.

وإن كنا لا نعلم عن هذه الصدِّيقة شيئًا يذكر إلا أن اختيارها لتكون أمًا بالجسد للسيدة العذراء فهو دليل على ما كان لها من الفضائل والتقوى التي ميزتها عن غيرها من النساء حتى نالت هذه النعمة العظيمة، إذ كانت عاقرًا كانت تتوسل إلى الله أن ينزع عنها هذا العار، فرزقها ابنة بركة لها ولكل البشر، هي العذراء مريم.

وبحسب "السنكسار الكنسي"، فإن السيدة العذراء سميت مريم على اسم جدتها، وكانت والدتها نذرتها لخدمة بيت الله فلما بلغت مريم عامها الثالث جاءا بها والداها وقدماها للخدمة في الهيكل حتى سن الثانية عشرة وتكفلها زكريا بعد ذلك.