صلاح فضل بعد رئاسته مجمع اللغة العربية: مشروع قانون حماية اللغة جاهز

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، أن قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بتعيينه قائما بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، جاء ليصحح الأوضاع القانونية التي عانى منها المجمع الفترة الأخيرة بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق له، حيث ترأس اجتماعين بعد انتهاء ولايته، أحدهما اجتماع الانتخابات الأخيرة التي فاز بها، وهو أمر غير قانوني.

وقال فضل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ما دفعني لقبول هذا المنصب والتصدي لهذا الأمر هو محاولة إعادة مجمع اللغة العربية إلى ألقه ودوره وإلى مكانته التي يستحقها خاصة أن رئيس المجمع المصري يترأس جميع المجامع العربية.

وأضاف فضل: "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن نستعيد دور المجمع في الحياة الأدبية، وأن نعيده إلى صدارة المشهد مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن كبار المفكرين في فترات الازدهار كانوا يترأسونه، مثل أحمد لطفي السيد وطه حسين وشوقي ضيف وغيرهم.

وأكمل فضل: "لدي الكثير من القرارات التي سأتخذها لإعادة ترتيب البيت من الداخل، سواء قرارات تنظيمية أو إجرائية، ولدينا مشروع قانون جاهز لحماية اللغة العربية، سوف ندفع به إلى مجلس النواب بالتزامن مع قانون مجمع اللغة العربية نفسه"، مشيرًا إلى أن هذا القانون سوف يتضمن عددا من المواد التي تحافظ على اللغة الأم وتمنع انتشار هذه اللافتات التي نراها في كل مكان باللغات الأجنبية.

وصلاح فضل، مفكر وناقد وأكاديمي مصري، وهو عضو دائم فى المجلس الأعلى للثقافة، انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003م، له عشرات الأعمال والدراسات النقدية والفكرية، منها: له مؤلفات عديدة منها: من الرومانث الإسبانى: دراسة ونماذج 1974م، منهج الواقعية فى الإبداع الأدبى 1978م، نظرية البنائية فى النقد الأدبى 1978م، تأثير الثقافة الإسلامية فى الكوميديا الإلهية لدانتى 1980م، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته 1984م. حصل من قبل على جائزة البابطين للإبداع فى نقد الشعر عام 1997م، جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2000م، فضلا عن حصوله على جائزة النيل فى الآداب لعام 2018.