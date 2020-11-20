جثة بدون إصابات.. لغز مقتل ثمانينية وسرقة مصوغاتها في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهوده؛ لكشف ملابسات مقتل عجوز عثر على جثته داخل منزلها بمركز إمبابة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها.

المعاينة كشفت عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 80 سنة، ليس به إصابات ظاهرية (طعنات - رصاص)، مرجحة كتم الجاني لأنفاس الضحية حتى الموت.

وتبين أن المجني عليها كانت تقيم رفقة زوجها المُسن، وتردد أبنائهما عليهما للاطئمنان عليهما بيحن الحين والآخر.

ورصدت المعاينة بعثرة في محتويات الشقة، واكتشاف سرقة مصوغات الضحية الذهبية (3 غوائش - سلسلة).

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، وبمشاركة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

ويعكف ضباط مباحث إمبابة بقيادة المقدم مؤمن فرج على جمع المعلومات وفحص المترددين على الضحية، وتفريغ كاميرات المرقبة بمحيط العقار محل الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.