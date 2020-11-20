مقتل عجوز في ظروف غامضة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة عجوز مقتولة داخل منزلها بمركز إمبابة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها. المعاينة كشفت عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 80 سنة، ليس به إصابات ظاهرية (طعنات - رصاص). وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، وبمشاركة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، تنسيقا مع قطاع الأمن العام. ويعكف ضباط مباحث إمبابة بقيادة المقدم مؤمن فرج على جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المرقبة بمحيط العقار محل الواقعة.

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