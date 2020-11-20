"لو راجل إنزلي".. كواليس جريمة قتل بإمبابة بطولة "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل صاحب محل ألعاب "بلاي ستيشن" على يد سائق عشريني بمنطقة إمبابة.

بداية الجريمة تعود إلى تراشق الاثنان بالسباب عبر تطبيقي "فيسبوك" و"واتس آب". تطورت الأمور حتى توعد كل منهما الثاني "لو راجل إنزلي".

مشادة كلامية حادة وقعت بين الاثنين في الشارع، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها السائق طعنة نافذة في صدر صاحب المحل فأرداه قتيلا، ولاذ بعدها بالهرب.

إشارة تلقاها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم إمبابة.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، أثبتت مقتل صاحب محل "بلاي ستيشن" على يد سائق "27 سنة" حاصل على معهد؛ سدد له طعنة نافذة في الصدر.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد علاء غنام، معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.