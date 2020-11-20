غرز السكين في صدره.. مقتل صاحب محل على يد سائق بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قُتل صاحب محل ألعاب "بلاي ستيشن" على يد سائق بإحدى شركات توصيل الركاب بمنطقة إمبابة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم إمبابة. وشكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع؛ للوقوف على ملابسات الواقعة. معاينة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، أثبتت مقتل صاحب محل "بلاي ستيشن" على يد سائق؛ سدد له طعنة نافذة في الصدر. عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد علاء غنام، معاون مباحث إمبابة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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