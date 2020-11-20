"خرسانة وشكل جمالي".. تفاصيل معاينة منزل نقب بداخله 12 متهما عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاينت لجنة من وزارة الآثار منزل نقب بداخله 12 شخصا عن الآثار بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة.

تقرير للجنة أفاد بأن بالمنزل يقع في منطقة أثرية قريبة من منطقة سقارة الأثرية. وتبين أن المتهمين استعانوا بالخرسانة لضمان سلامة عمال الحفر مع زيادة العمق فضلا عن الاهتمام بالشكل الجمالي لمدخل الحفرة.

أصوات غريبة على مدار 4 أيام شكلت لغزا محيرا لأهالي قرية أم خنان بمركز الحوامدية جنوب الجيزة. قرر قاطنو المنطقة التحرك فأبلغوا الشرطة ليتكشف المستور.

داخل قسم شرطة الحوامدية كانت الأجواء هادئة حتى انقلبت رأسا على عقب. معلومات سرية مدعومة برواية أهالي أشارت إلى تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار.

توجيهات سريعة من اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة للعميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بتكثيف التحريات.

تحركت قوة من فرقة الجنوب تحت إشراف العقيد أحمد نجم ومباحث الحوامدية بقيادة الرائد عمرو فاروق ومعاونيه النقيبين فاروق عبد القادر وإسلام السيسي استهدفت المنزل المشار إليه.

تبين بالفحص أن 12 شخصا كونوا عصابة للتنقيب عن الآثار داخل صالة منزل، وعثر على حفرة بعمق 10 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر.

المتهمون من بينهم مالك المنزل ومهندس وكهربائي إضافة إلى دجال متخصص في ذلك المجال.

تم تعيين الحراسة الأمنية على المنزل، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وأحالهم اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.