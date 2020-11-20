شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، وكذلك بعض القضايا الأفريقية، وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الأفريقي المشترك؛ لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي على تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.