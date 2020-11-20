شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 78378 طفل حديث الولاده ضمن مبادرة ضعف وفقدان السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزاره الصحة بكفرالشيخ أنه تم فحص 1124طفل حديثى الولاده ضمن مبادره علاج ضعف وفقدان السمع، وذلك خلال الفترة من ١١- ١٥ل١١- ١٩بنسبه تغطيه 101%، كما بلغ عدد المفحصوين من بدايه المبادره حتى الآن 78378طفل، كما تم فحص 460 ألف سيده صمن مبادره دعم صحة المرأه والتى تهدف إلى الفحص المبكر عن سرطان الثدى , وفحص 6786حاله ضمن مبادره صحة الأم والجنين , وفحص547 ألف حاله ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير ساريه والمزمنه .

وأكدت وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ على إتخاذ كافه الإجراءات الوقائيه والإحترازيه ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات حفاظا على صحة وحياة المواطنين.