شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الصناعات الدفاعية السودانية» يزور شركات الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع وزارة الإنتاج الحربى والأشقاء فى دولة السودان، زار وفد رفيع المستوى، برئاسة نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، العميد الركن المعتصم عبدالله الحاج، عددًا من شركات الإنتاج الحربى، للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بها.

وشملت زيارة الوفد السودانى، شركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة- مصنع 18 الحربى)، و(حلوان للصناعات غير الحديدية- مصنع 63 الحربى)، و(هليوبوليس للصناعات الكيماوية- مصنع 81 الحربى)، و(حلوان للصناعات الهندسية- مصنع 99 الحربى)، و(أبو زعبل للصناعات المتخصصة- مصنع 300 الحربى)، و(حلوان للآلات والمعدات- مصنع 999 الحربى)، بالإضافة إلى (مصنع 200 الحربى) لإنتاج وإصلاح المدرعات، ومركز التميز العلمى والتكنولوجى، ومركز نظم المعلومات والحواسب، إذ تم التعرف على أهم المشروعات التى تشارك فى تنفيذها هذه الشركات والوحدات، وتم الاطلاع على بعض المنتجات المدنية والعسكرية التى تنتجها.

وتفقد الوفد خطوط الإنتاج المختلفة فى (مصنع 18 الحربى)، واطلع على خط إنتاج الكابلات وخط شرائط النحاس فى (مصنع 63 الحربى)، وتفقد خطوط تجميع الذخائر فى (مصنع 81 الحربى)، وخطوط الإنتاج التخصصى فى (مصنع 99 الحربى) لإنتاج القذائف الخاصة بالمدفعية، إلى جانب الاطلاع على الأتوبيسات الكهربائية والعربات المدرعة ST100 وST500 فى (مصنع 200 الحربى). وشهد محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى موضوعات التعاون المقترحة بمختلف مجالات التصنيع، حيث أثنى أعضاء الوفد على ما اطلعوا عليه خلال زياراتهم لشركات الإنتاج الحربى من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، معربين عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.