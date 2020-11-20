شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على 6 أكتوبر وزايد.. وخط ساخن للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر سقوط أمطار غزيرة، صاحبها هبوب رياح متوسطة، مما تسبب في بطء حركة السيارات بالطرق السريعة والداخلية، وأيضا غلق بعض المحلات التجارية، وقلة حركة المشاة، بينما لم تؤثر على نظام الورديات بالمصانع.

وأعلنت أجهزة المدن حالة الطوارئ، تحسبا لاستمرار سقوط الأمطار، وطالب رؤساء المدن، مسؤولي شركة مياه الشرب، بفتح غرف مياه الصرف الصحي، لتسريب المياه.

وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تابع المهندس أيمن راشد، نائب رئيس الجهاز للمرافق، محطات الصرف، وذلك للتأكد من فاعلية المحطات في مجابهة أخطار الأمطار.

وكان جهاز مدينة السادس من أكتوبر حذر المواطنين في المدينة من التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء في ظل عدم استقرار الطقس وما يصاحبه من احتمالية سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأهاب جهاز المدينة، في بيان، بالسكان اتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع النصائح الآتية:

- عدم الخروج إلى الشوارع بقدر الإمكان في أوقات العواصف الترابية والأمطار الشديدة.

- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم تصوير البرق مطلقا.

- عدم السير بالسيارات أثناء المطر بسرعات عالية والالتزام بقواعد المرور.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة أو اللافتات أو أي وسائل إعلانية.

- إزاحة (قصاري الزرع) المعلقة بالبلكونات الموضوعة على الأسوار.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح أو على البلكونات وفك أي برجولا أو مرجحية مكسوة بالقماش أو البلاستيك.

- كما نبه إلى خطورة الحرائق التي تشتعل ذاتيا جراء الاحتكاك بين محتويات القمامة أو النفايات الخشبية والورقية، فعليك بالاحتراز من أي أكوام ورقية أو خشبية مجاورة لمسكنك أو سطح بيتك.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل.

- التأكد من وجود حقيبة إسعافات أولية بالمنزل.

وخصص الجهاز خطًا ساخنًا لاستقبال الشكاوى طوال 24 ساعة.