شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: حرية التعبير يجب ألا تُستخدم في الأديان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن رئيس المجلس الأوروبي كان في مصر أوائل نوفمبر.
وناقش، خلال لقائه مع الرئيس السيسي، الكثير من القضايا، منها الإساءة للأديان التي حدثت في أوروبا الأسابيع الماضية.
وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يجري في أوروبا ليس ضد الإسلام والمسلمين وإنما تشريع ضد المجرمين.
وأوضح أن الرسالة القادمة من العالم كله هي أن حرية التعبير يجب ألا تستخدم في الأديان، ولا بد من إدراك وجود اختلاف لا بد أن يحترم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,955
-
تعافي
101,564
-
وفيات
6,508
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: حرية التعبير يجب ألا تُستخدم في الأديان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.