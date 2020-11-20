شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: حرية التعبير يجب ألا تُستخدم في الأديان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن رئيس المجلس الأوروبي كان في مصر أوائل نوفمبر.

وناقش، خلال لقائه مع الرئيس السيسي، الكثير من القضايا، منها الإساءة للأديان التي حدثت في أوروبا الأسابيع الماضية.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يجري في أوروبا ليس ضد الإسلام والمسلمين وإنما تشريع ضد المجرمين.

وأوضح أن الرسالة القادمة من العالم كله هي أن حرية التعبير يجب ألا تستخدم في الأديان، ولا بد من إدراك وجود اختلاف لا بد أن يحترم.

