شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة غداً السبت وحتى الخميس المقبل 26 نوفمبر وهي كالآتي :

يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية- مطروح. السلوم- رشيد- دمياط- بورسعيد العريش- رفح ) .

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين- رأس بناس ) .

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد العريش- رفح ) .

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية ) .

يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية- مطروح. السلوم- رشید ) .

يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية- مطروح. السلوم رشید ) .

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة الدقهلية ) .

يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية- مطروح. السلوم- رشيد بلطيم. دمیاط بورسعيد- العريش- رفح ) .

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية ) .

يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية- مطروح. السلوم- رشيد- بلطيم دمياط بورسعيد ) .

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية. المنوفية ) .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، كما انه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

أماكن سقوط المطر من السبت حتي الخميس by Karima Hassan on Scribd