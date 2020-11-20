شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الشلاتين وأعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة الشلاتين مستشفى الشلاتين المركزى وأعمال القافلة الطبية العلاجية لجامعة القاهرة، تحت رعاية معالى الوزير اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ووتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لتنمية شؤوون المجتمع وتنمية البيئة، يرافقة فريق اشراف المديرية المكون من مدير الطب العلاجى ومدير أدارة المستشفيات ومدير أدارة مكافحة العدوى والجودة والإدارة الهندسية

وقام بالاطمئنان على المرضى وتوافر الأدوية وتلقيهم العلاج وصرفه بالمجان .يذكر أن القافلة الطبية تتضمن مدن حلايب وشلاتين وأبورماد وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الجنوب، وتشمل القافلة على مختلف التخصصات ( الباطنة، التخدير، الأشعة، والصدر، والأطفال، والرمد، والجراحة، والأشعة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والنساء، والمخ والأعصاب،وجراحة الأورام، والأسنان،والعظام، والتحاليل،والأوعية الدموية،والمسالك البولية وايضا إجراء العمليات اللازمة.

وحيث أنه تم الكشف على 866 حالة وتم إجراء ١٢عملية خلال أول يومان من القافلة على التوالى وستستمر القافلة مواصلة أعمالها غدا بأبورماد وذلك خدمة لأهالى جنوب البحر الأحمر.