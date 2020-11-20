شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل التدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مخيم الإيواء، والعيادات الطبية، باستاد الشرقية الرياضي، وكذلك متابعة جاهزية العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف وخدمات بنك الدم، ومختلف السيارات والمركبات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، بأرض محلج القطن بمركز الزقازيق، وذلك ضمن خطة التدريب العملي المستمر لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، إستعدادا لعرض إمكانيات منظومة الصحة بالشرقية، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، خلال الأيام القليلة القادمة.

كما قام وكيل الوزارة بمناقشة الخطة الموضوعة، وتحديد المسارات الخاصة بالفرق الطبية، وأماكن تقديم الخدمة، وجاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث كارثية، والتأكد من التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، في حضور مندوبي مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر، ومسئول الطوارئ بالمديرية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، إستمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها في التعامل مع الأزمات، مشيراً أن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.