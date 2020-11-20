شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: جائحة كورونا مثلت تهديدًا على كل مناحي الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن جائحة كورونا كانت تمثل تهديدا على كل مناحي الحياة وعلى رأسها الاقتصاد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البطالة أحد المجالات التي ظهرت عليها تداعيات أزمة كورونا .

وأوضح كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنه لا بد من تحويل التهديد بسبب الجائحة لفرص كثيرة للشركات الصغيرة التي توفر فرص عمل للشباب .

وأكد على أن مصر من الدول القريبة وجار الاتحاد الأوروبي مردفا: «نريد أن ننتج منتجات خالية من الكربون حتى نحافظ على البيئة ونقلل من التغيرات المناخية الضارة».

واضاف كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إنه تلقى دعوة لزيارة منطقة القناة، التي لم يزورها من قبل، مؤكدا أنه سوف يزورها قريبا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحاول دائما جذب الاستثمار الأجنبي، وهو استثمار جدير بالدخول إلى مصر .

وأردف كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: «يمكننا أن نعمل مع المستثمرين في الاتحاد الأوروبي، ونحدثهم عن الفرص الواعدة والجذابة في مصر».

وأكد أن هناك بنك الاستثمار الأوروبي الذي يقدم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عصب الاقتصاد وتوفر فرص وظيفية لعدد كبير من الناس، مشيرا إلى أن هذا البنك يعمل مع البنوك التجارية المصرية لتقديم مثل هذه القروض في مصر، كما سيتم التدريب المهني للأيدي العاملة المصرية.

