شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تدعو إلى سد الفجوة بين الجامعات والصناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة ميار فراج، رئيس قسم التسويق، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية، لضرورة سد الفجوة ما بين الجامعات والصناعة، مع تفعيل دور بحوث التسويق لمعرفة وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق والصناعة، وحث الطلاب على الابتكار وتعلم التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عن «التحول الرقمى والتكنولوجى ودور الجامعات في ذلك»، والتي عقدت ضمن فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع أسوان، برعاية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

وطالبت الدكتورة ميار بعقد مزيد من التحالفات ما بين الجامعات المصرية، لتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي.

وأوضحت أن ريادة الأعمال الاجتماعية لها دور كبير في التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين، داعية المستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار في هذه التحديات، التي تعد فرصا كبيرة للاستثمار في ظل الاحتياج الشديد للحلول المبتكرة.

وأشادت بدعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال، خاصة في القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة، مثل قانون الاستثمار، والقانون ١٥٢ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجه عدد من الوزارات لإنشاء برامج ومبادرات داعمة مثل رواد ٢٠٣٠ ومصر تبدأ وغيرها.

وأشارت إلى أن مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية يعمل بدعم وتعاون أكاديمية البحث العلمي ويقوم بدور مهم في ربط الجامعة بالمجتمع، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.