شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الوادي الجديد: زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفى الداخلة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعداداً للموجة الثانية لفيروس كورونا Covid19 ،قام ،مساء اليوم الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد بالمرور على اقسام العزل والعناية المركزة بمستشفى الداخلة العام ،حيث وجه بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وإحلال وتجديد أسرة قسم العزل بأسرة جديدة . وأهابت مديرية الشؤون الصحية بالوادى الجديد بالسادة المواطنين الكرام بتوخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية . الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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