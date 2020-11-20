شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد: المرفق ظل بعيد عن التطوير 40 عاما حتى جاء السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ظلت بعيدة عن التطوير لمدة 40 سنة حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضع تطوير المرفق على رأس أولوياته، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات تطوير فى كافة قطاعات السكة الحديد.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، خلال حواره على قناة صدى البلد مع الإعلامى مصطفى بكرى، أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد، وتنفيذ مشروع لتطوير المزلقانات ومتوقع الإنتهاء من تطوير كافة المزلقانات بدياة 2022.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك لجنة عليا من كافة الوزارات المعنية لتطوير المزلقانات وإزالة كافة المعوقات والتعديات التى تواجه هذا المشروع، لافتة أنه يتم تنفيذ مشروعات التطوير بالمرفق عبر قورض دولية ومحلية ، لافتا إلى أنه تكلفة المشروعات الاستثمارية بمرفق السكة الحديد من 2014 حتى 2024 تصل إلى 142 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير تطول خطوط السكة الحديد المزدوجة والمفردة.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن 75% من خطوط السكة الحديد تذاكرها تتراوح بين جنيه حتى 3 جنيهات، وان هناك اهتمام بمحدود الدخل ولا يمكن الاقترب منهم سوى بتعليمات معينة، موضحا أنه تم تشغيل 10 قطارات روسية حتى الأن بين خطى الصعيد والقاهرة ـ الإسكندرية، لافتة إلى ان الهيئة تسعى للقضاء على السوداء للبيع التذاكر بحيث تصبح التذاكر متوافرة للجميع.

وأشار رسلان، إلى أنه يجرى إنشاء محطة قطارات بشتيل لقطارات الصعيد لتخفيف الضغط على محطة مصر رمسيس، كما أنه سيتم ربط هذه المحطة بالجديدة بالمترو ومونوريل 6 أكتوبر.

