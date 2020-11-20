شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول للشوارع إلا للضرورة وتخصص أرقاما للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث أنه تشير حالة الطقس أن تشهد القاهرة الكبرى أمطار متوسطة، وعدم استقرار بحالة الطقس، لذلك يرجى اتباع الإرشادات والتعليمات الآتية :

- التنبيه على كافة المواطنين بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء، وكذلك أعمدة الإنارة حرصا على حياة المواطنين .

-فى حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات .

- فى حالة انقطاع التيار واستخدام انارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى أى أخطار أو حرائق .

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار .

-القيادة بهدوء علي الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة .

-تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة

- للإبلاغ عن أى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الارقام التالية : " 35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 او الخط الساخن 114 ."