شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لابد من الحرص على إجراءات الوقاية حتى الوصول للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لابد من الموافقة النهائية للتحالف العالمى للقاحات ومنظمة الصحة العالمية على اللقاحات ضد فيروس كورونا، مضيفا أن الدراسات تأخذ وقتا طويلا حتى تظهر نتيجة للقاح وأثاره الجانبية وفاعليته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، أن كل ما لدينا تحليل إحصائى من الشركات المنتجة للقاحات، وننتظر النشر العلمى فى المجلات العلمية، ولا نشكك فى اللقاحات المعلن عنها ولكن النشر هو الذى سيحدد الفاعلية.

وتابع أنه لابد من المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية، حتى والصول للقاح أو العلاج من فيروس كورونا، مؤكدا أن تطيعيم الدرن لابد من أخذه إجبارى، وأنبه المصريين أن اللقاح حتى يصل إلى مصر يحتاج إلى شهور فى تعميمه على الدولة بالكامل.

وأوضح، أن النسب المعلن عنها عن فاعلية أى لقاح لا تعنى منع الإصابة، مؤكدا أن الذى يحدث اليوم فى إنتاج اللقاحات، أن الشركات تعمل على قدم وساق، لكن التقييم العالمى فى اللقاحات يكون هناك تدقيقا شديدا، ويحتاج لفترة زمنية أطول حتى يقارن اللقاح والتأثير المناعى على المواطنين، ولابد من تحليل دقيق للآثار الجانبية، بسبب أن تأثير اللقاح يختلف من شخص لشخص لآخر.