شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدر يحذر من تناول بروتوكول علاج كورونا دون استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد صدقى، أستاذ الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا ليس له كتالوج، وأصبحنا نعتمد بشكل كبير على الأشعة المقطعية لتشخيصه، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمنزل إذا فقد الشخص حاسة الشم أو التذوق أو أعراض البرد حتى يتأكد من عدم إصابته بالفيروس .

وأضاف صدقى، خلال لقاء فى برنامج "الجمعة فى مصر"، المذاع على قناة mbcمصر، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أننا مازلنا فى الموجة الأولى من فيروس كورونا، وزيادة الأعداد جاءت بسبب فصلى الخريف والربيع، مشيرا إلى أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة لتقليل أعداد الإصابة بالفيروس.

وواصل صدقى قائلا "بعض المواطنين يعانون من إصابتهم بفيروس كورونا للمرة الثانية"، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن يتناول المريض بروتوكول وزارة الصحة الخاص بالفيروس من نفسه دون استشارة الطبيب.