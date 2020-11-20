شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : أمطار متفاوتة الشدة السبت .. والقاهرة 22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت أمطار مختلفة الشدة على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية كالآتي :

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

والرياح نشطة على السواحل الشمالية وخليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطي .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من 75 ،1 – 3،2 متر وعلى الأحمر 1،5 – 25،2 متر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «22 – 16»، قنا «25- 14»، الأقصر «25– 14»، أسوان «25– 15» .