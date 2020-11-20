شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين المتغيبين في 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مراكز شباب في إدارة الخانكة، حيث وجدت اللحنة التي تضم كلا من محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبدالعليم حماد من العاملين بالإدارة، أن مركزى شباب الخصوص وسرياقوس مفتوحان وتمارس نشاطهما بشكل كامل.

بينما وجد مركز شباب عزبة عبدالرحمن مغلق في وقت الزيارة، ومركز شباب الأمل ومركز شباب عرب العيايده مفتوحين ويمارسون النشاط في ظل غياب بعض العاملين به.

كما تابعت اللجنة، مركز شباب الزهويين في شبين القناطر، وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل، أما مركز شباب عرب صبيح فتبين أنه يمارس نشاطه في غياب بعض العاملين به، ومركز شباب كفر طحا ومركز شباب كفر الشوبك مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وقامت اللجنة بمتابعة نشاط الجيم بمركز شباب الأمل، وأوصت بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وطرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمارلزيادة الإيرادات والاهتمام بالنظافة ومتابعة استخراج الإيصال الخاص بتأجير الملعب قبل ممارسة النشاط عليه.

وقرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق معهم.