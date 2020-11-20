شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن المواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتخصيص أرقام (034234131 _الخط الساخن 114) على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن حالات المواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى لتقديم المساعدات العاجلة لهم.
كما كلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم والتابعة لمديرية التضامن. وشدد على توزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين غير الراغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع.
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