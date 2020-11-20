شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة طبيب من أسفل «عقار الجمرك».. وارتفاع عدد الضحايا لـ4 متوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، من انشال جثة طبيب، 60 عاما، يدعى محمد زكى من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا العقار المشار إليه لـ 4 متوفين ومصابين اثنين.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا من الأهالي يفيد انهيار سقف عقار بحي الجمرك ووجود سكان تحت الانقاض. انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وجرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه.

انتشال جثتي طفلين ومصابين اثنين من عقار الجمرك المنهار بسبب الأمطار

انتشال جثتي طفلين ومصابين اثنين من عقار الجمرك المنهار بسبب الأمطار

وفى منطقة كرموز، لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق، عصر اليوم، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية لموجو من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة «باقي المكنسة»، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع.