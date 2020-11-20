شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسماعيلية تطلق برنامج «المهندس المحترف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت نقابة المهندسين بالإسماعيلية، فعاليات برنامج المهندس المحترف، بمقر النقابة بمدينة الإسماعيلية.

وحضر المهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية، والمهندسة غادة البنا وكيل النقابة، والمهندس محمد بيومي عضو مجلس النقابة الفرعية بالاسماعيلية، ورئيس لجنه التدريب، وأعضاء لجنة التدريب، ورشة إدارة المشروعات الاحترافية المجانا للمهندسين أعضاء النقابة برنامج التدريب وفعاليات الورش العلمية المختلفة.

وحاضر فيها المهندس أحمد الديب، المحاضر المعتمد من المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بقنا. ورحب المهندس أحمد المصرى بالمحاضر، وأكد دعمه الكامل لتدريب وتأهيل مهندسي الإسماعيلية وتوفير الدورات التدريبية في جميع المجالات.

كما ناقش المهندسين في الخدمات التي تقدمها النقابة، وأكد على أن لجان النقابة مفتوحة للجميع للمشاركة والمساهمة في كل ما يخدم مهندسين الإسماعيلية.

وجدد النقيب تأكيده باستمرار برامج التدريب في كافة المجالات العلمية والميدانية لرفع كفاءة وتأهيل شباب المهندسين لسوق العمل في ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى.