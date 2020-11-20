شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع عيد الطفولة.. «إعلام القليوبية» تطلق أسبوعًا ثقافيًا للأطفال غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ابتداءا من غدا السبت أسبوعا ثقافيا للأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام تحت شعار «أطفال مبدعون ومثقفون»، خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

قال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، في بيان، مساء اليوم، إن الهدف من إطلاق الاسبوع الثقافى لاطفال القليوبية هو تنمية الوعى بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل الالتزام باعمال حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأعرب عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى بتصديقه على القانون رقم 189 لسنة 2020 والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر خاصة على الأطفال، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية تجاه اطفالنا.

وأضاف «عرفة» أنه سيتم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية بالمدارس وبمراكز الاعلام ومراكز النيل بالمحافظة على مدار أسبوعا للأطفال والجهات ذات الاختصاص التي تعمل في مجالات الطفولة والامومة.