تغيرات مناخية وسقوط أمطار متوسطة بالشرقية

شهد عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، تغيرات مناخية وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتكاثرًا للسحب المنخفضة على معظم الأنحاء، لاحقها سقوط أمطار متوسطة.

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء، ومراجعة أعمدة الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كل الأسلاك بها منعًا لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.