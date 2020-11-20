شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في شمال سيناء .. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء إلى سقوط امطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.
وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.
من جانبه قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.
وقال المحافظ أنه استمر رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.
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