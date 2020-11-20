شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لرئيس جامعة الإسكندرية الجديد.. تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في أول قرار بعد توليه رئاسة جامعة الإسكندرية، أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية الجديد، قراراً، الجمعة، بتعطيل الدراسة، غداً السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة الـ23، بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.
وذكرت الجامعة، أن تعطيل الدراسة غدأً يأتى لتأكيد هيئة الارصاد، استمرار الطقس السيئ خلال الساعات القادمة.
وأعلنت الجامعة أنه يستثنى من القرار، القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
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