شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى استشهاد شيخ مشايخ الصوفية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل اليوم الذكري الرابعة لاستشهاد شيخ مشايخ الصوفية بشمال سيناء سليمان ابو حراز، والذي استشهد بيد العناصر الإرهابية في نوفمبر ٢٠١٦.

فالشيخ سليمان أبوحراز من أبناء قبيلة السواركة العريقة وهو أحد أقطاب الطرق الصوفية بشمال سيناء، ويطلق عليه بين أبناء سيناء القطب الصوفي الزاهد، حيث كان يقطن منطقة المزرعة جنوب مدينة العريش، وله ديوان بسيط بجوار منزله يستقبل فيه مريديه وأحبابه، بجوار مسجد بناه بجوار منزله للصلاة والعبادة وإقامة الحضرات الصوفية وسط مريديه وأتباعه.

أبوحراز تخطي المائة عام بعامين أو ثلاثة، وبرغم ذلك تجد ذهنه حاضرا ونشيطا تجده في مقدمة الصفوف في الحضرات الصوفية التي يتم عقدها في مختلف الزوايا والمساجد التي تتبع الطرق الصوفية بشمال سيناء، وكان قليل الكلام كثير الذكر والتسبيح، وما أن يحل في مكان تجد تهافت الجميع عليه لتقبيل يديه ونيل البركة والدعاء بصلاح الأحوال، وكان دائما يوصي مريديه وإتباعه بالصلاة وبر الوالدين والعمل بجد واجتهاد والسعي وراء الرزق الحلال، كما كان يزوره كثيرون رجالا ونساءً في ديوانه بمنطقة المزرعة من أجل البركة والدعاء، حاملين الهدايا المتنوعة، ولكنه لا يأخذ شيء من الهدايا فبمجرد مغادرة مقدم الهدية يقوم بتوزيعها على الحاضرين والزائرين، فقد كان رحمة الله عليه زاهدا عابدا لا ينظر إلى الدنيا، فقد كان كل همه الآخرة.

أبوحراز له كرامات كثيرة يرويها أتباعه ومريديه، فهو صديق لعدد من الأمراء العرب، والذين عرضوا عليه الإقامة في قصورهم إلا انه رفض ترك سيناء أو الخروج منها، كما أنه كان صديقًا مقربا لعدد من القيادات التنفيذية والسياسية بشمال سيناء، فالجميع يزورونه ويجلسون في حضرته تاركين الدنيا وراء ظهورهم حبا فيه وفي زهده.

أبوحراز أكد للمقربين منه على وقوع فتنه كبيرة بشمال سيناء تسيل دماء كثيرة على أثرها، وأنه سيموت في تلك الفتنه على يد شخص يموت بعد ذلك عطشًا في وسط الصحراء أثناء هروبه من الملاحقات الأمنية وهو ما حدث بالفعل، حيث يقال أنه تم العثور على قاتله ميتا من العطش في أحد المناطق الجبلية.

وقبل ٤ سنوات قامت العناصر الإرهابية بإعدام الشيخ سليمان أبوحراز بالسيف، وبث شريط فيديو مصور للحظة إعدامه مرتديا بدلة الإعدام البرتقالية، فلم يمنع العناصر الإرهابية من ذبحه بعد تجاوزه المائة عام، وإخفاء جثته حتي لا يتحول قبره إلى مقام يلتف حوله أتباعه ومريديه، وقد بكته قبيلة السواركة وجميع قبائل سيناء ونعته الطرق الصوفية وكبار أئمة التصوف على مستوي العالم العربي والإسلامي وعلي رأسهم الحبيب بن على الجفري والشيخ على جمعة، وتم إطلاق جائزة دولية باسمه في حفظ القران الكريم.