«المقاولون العرب» تنشر صورًا لمسجد الإمام الشافعي بعد انتهاء ترميمه وإعادة افتتاحه اليوم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت شركة المقاولون العرب، صورا لمسجد الإمام الشافعى بمحافظة القاهرة، بعد قيامها بصيانته وترميمه بتكلفة 13 مليون جنيه، وإعادة افتتاحه اليوم بحضور وزير الأوقاف. وكانت ادارة صيانة القصور والآثار وقطاع الاستشارات الهندسية بمشاركة عدد من الإدارات التخصصية بشركة المقاولون العرب، بتنفيذ أعمال الترميم والتى شملت أعمال معالجة الأساسات وأرضيات المسجد وأرضيات السقف والشخشيخة الخشبية وترميم الواجهات الخارجية والمآذن وترميم الواجهات الداخلية والأسقف المزخرفة والنوافذ الجصية والأبواب والشبابيك وأعمال شبكة الكهرباء والمعلقات. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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