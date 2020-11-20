شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 4 حالات شفاء.. ولا إصابات أو وفيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم 4 حالات شفاء، ولا توجد إصابات بكورونا أو وفيات جديدة، اليوم الجمعة.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات اليوم، مشيرًا إلى أن اجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 153 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 664 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة عند 44 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و51 أخرى تحت العزل المنزلي.