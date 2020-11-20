«المقاولون العرب» تدفع بعدد من سيارات شفط الأمطار بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دفعت شركة المقاولون العرب، بعدد من معداتها للمساهمة في سحب تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية. وقالت الشركة، أن فرع الشركة بالإسكندرية نشر عدد من سيارات شفط الأمطار في عدد من الأحياء خاصة حى المنتزه أول. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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