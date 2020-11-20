شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بعزبة الشامى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، داخل عزبة الشامى بشارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزة أول، لمتابعة أعمال تصريف تراكمات مياة الأمطار. وذلك في إطار جولاته المستمرة، منذ فجر اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة الطقس السيء الذي تتعرض لها المحافظة.

وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالعزبة وعدد من المناطق الأخرى على مستوى المحافظة جاء نظرا لسقوط أمطار غزيرة جدا فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار بتلك المناطق، مشيرا إلى أنه تم التحرك سريعا والاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.